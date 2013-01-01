В Курской области содействуют развитию конкуренции
Задачи, которые стоят перед регионами по дальнейшему развитию конкуренции и недопущению монополистической деятельности, были сформулированы президентом РФ Владимиром Путиным в ходе заседания Государственного совета РФ, состоявшегося 5 апреля этого года. Глава государства подчеркнул, что справедливая и честная конкуренция — базовые условия для экономического и технологического развития, залог обновления и динамичного движения во всех сферах жизни.
Приоритетными в развитии конкуренции обозначены такие социально значимые рынки, как дошкольное и дополнительное образование детей, медицинские услуги, детский отдых и оздоровление, социальное обслуживание населения, жилищно-коммунальное хозяйство и др. В регионе создаются стимулы и условия для развития, поддержки и защиты бизнеса, устранения административных барьеров.
Об успешности проводимой работы свидетельствует тот факт, что по итогам 2016 года Курская область из 85 регионов России в соответствии с рейтингом глав регионов по уровню содействия развитию конкуренции заняла 30-е место и 14-е - по уровню развития конкуренции в соответствии с рейтингом Федеральной антимонопольной службы России.
В администрации Курской области продолжена работа над выполнением поручений президента, в том числе по совершенствованию законодательства в означенной сфере.
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