В Курской области содействуют развитию конкуренции



Задачи, которые стоят перед регионами по дальнейшему развитию конкуренции и недопущению монополистической деятельности, были сформулированы президентом РФ Владимиром Путиным в ходе заседания Государственного совета РФ, состоявшегося 5 апреля этого года. Глава государства подчеркнул, что справедливая и честная конкуренция — базовые условия для экономического и технологического развития, залог обновления и динамичного движения во всех сферах жизни.

В Курской области эта работа ведется с 2015 года в рамках «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции. Координирует мероприятия специально созданная рабочая группа и совет по внедрению Стандарта конкуренции.

Приоритетными в развитии конкуренции обозначены такие социально значимые рынки, как дошкольное и дополнительное образование детей, медицинские услуги, детский отдых и оздоровление, социальное обслуживание населения, жилищно-коммунальное хозяйство и др. В регионе создаются стимулы и условия для развития, поддержки и защиты бизнеса, устранения административных барьеров.

Об успешности проводимой работы свидетельствует тот факт, что по итогам 2016 года Курская область из 85 регионов России в соответствии с рейтингом глав регионов по уровню содействия развитию конкуренции заняла 30-е место и 14-е - по уровню развития конкуренции в соответствии с рейтингом Федеральной антимонопольной службы России.

В администрации Курской области продолжена работа над выполнением поручений президента, в том числе по совершенствованию законодательства в означенной сфере.