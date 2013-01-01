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ИЗМИР

В Курской области содействуют развитию конкуренции

Июн 21
Курская область Центральный федеральный округ
В Курской области содействуют развитию конкуренции

Задачи, которые стоят перед регионами по дальнейшему развитию конкуренции и недопущению монополистической деятельности, были сформулированы президентом РФ Владимиром Путиным в ходе заседания Государственного совета РФ, состоявшегося 5 апреля этого года. Глава государства подчеркнул, что справедливая и честная конкуренция — базовые условия для экономического и технологического развития, залог обновления и динамичного движения во всех сферах жизни.
В Курской области эта работа ведется с 2015 года в рамках «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции. Координирует мероприятия специально созданная рабочая группа и совет по внедрению Стандарта конкуренции.

Приоритетными в развитии конкуренции обозначены такие социально значимые рынки, как дошкольное и дополнительное образование детей, медицинские услуги, детский отдых и оздоровление, социальное обслуживание населения, жилищно-коммунальное хозяйство и др. В регионе создаются стимулы и условия для развития, поддержки и защиты бизнеса, устранения административных барьеров.

Об успешности проводимой работы свидетельствует тот факт, что по итогам 2016 года Курская область из 85 регионов России в соответствии с рейтингом глав регионов по уровню содействия развитию конкуренции заняла 30-е место и 14-е - по уровню развития конкуренции в соответствии с рейтингом Федеральной антимонопольной службы России.

В администрации Курской области продолжена работа над выполнением поручений президента, в том числе по совершенствованию законодательства в означенной сфере.



 
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