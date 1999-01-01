В Курской области снижается смертность в результате ДТП



О дорожной ситуации в регионе шла речь на заседании Межведомственной комиссии, которую провел первый заместитель губернатора Александр Зубарев.

Положительных результатов удалось достичь, в том числе, за счет своевременного прибытия на место аварии бригад скорой помощи. Оперативность оказываемой помощи напрямую зависит от состояния материально-технической базы. За последние три года парк машин в регионе заметно обновлен - приобретено порядка полусотни автомобилей скорой помощи, открыта новая станция на ул. Энгельса в Курске с современной диспетчерской службой, благодаря чему систематизирована работа с вызовами.

- У нас показатель прибытия скорой помощи на вызов выше, чем среднероссийский. По России в срок до 20 минут прибывают 87% машин, у нас порядка 96%. Время прибытия в среднем – где-то 11 минут, - подчеркнул первый заместитель председателя комитета здравоохранения Курской области Валерий Домекин.

Кроме того, в Курской области хорошо развита сеть травматологических центров, которые охватывают практически все федеральные трассы. Очень важно и то, чтобы люди сами могли оказывать первую помощь. Соответствующее обучение этим навыкам проходит на базе центра медицины катастроф. С 2012 года его прошло около 4 тысяч человек: сотрудники МВД, ГИБДД, Росгвардии, пожарные, водители школьных автобусов, скорой помощи и другие.

Но снизить смертность на дорогах только за счет медиков невозможно. Необходима большая профилактическая работа, которая, как правило, начинается со школьной скамьи. По словам заместителя председателя комитета образования и науки Курской области Александра Уколова, совместно с сотрудниками ГИБДД в школах разработаны и реализуются специальные обучающие программы по безопасности дорожного движения, проводятся открытые уроки, классные часы, оборудуются уголки безопасности, организуются всевозможные смотры и конкурсы. Более глубокие знания можно получить в региональных центрах по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Их в Курской области открыто 27.

На снижение количества аварий напрямую влияет и состояние дорожной сети. Особое внимание содержанию дорог уделяется в зимний период. Как отметил начальник дорожного управления Курской области Геннадий Бабаскин, этой зимой все заинтересованные службы работали слаженно и оперативно, несмотря на то, что погодные условия были достаточно тяжелые.

- Подготовка к следующему зимнему периоду начнётся безотлагательно. В муниципальных образованиях будет продолжена работа по заключению договоров не только со специализированными дорожными предприятиями, но и со структурами АПК, фермерами, которые имеют тяжелую технику и в трудную минуту могут прийти на выручку и помочь в расчистке подъездов к сельским населенным пунктам, - сказал Геннадий Бабаскин.

Кроме того, он сообщил, что дорожные службы уже приступили к ремонту дорог после зимы. На ремонт основных магистралей только в городе Курске выделено порядка 240 миллионов рублей.