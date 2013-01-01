В Курской области поощряют социальное предпринимательство



Международный день социального бизнеса отмечается в нашей стране 28 июня. Вчера в областном центре прошел региональный форум, объединивший социальных предпринимателей, представителей власти, общественных организаций, людей, неравнодушных к насущным проблемам общества. Мероприятие было организовано совместно комитетом потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области и Центром поддержки предпринимательства Курской области.

В нашем регионе преобладающим видом социального бизнеса являются детские развивающие центры. Среди других направлений – медико-реабилитационные и психологические центры, патронажные службы.

- Социальное предпринимательство – особый вид бизнеса, направленный не столько на извлечение прибыли, сколько на достижение общественно полезных целей. В том числе оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации. С каждым годом в этот бизнес приходит все больше людей, - подчеркнул и.о. заместителя губернатора Михаил Аксенов.

Участники форума обсудили современные тренды развития социального предпринимательства в регионе, вопросы участия органов власти в решении проблем социально ориентированного бизнеса, а также общественные инициативы по поддержке социальных проектов региона. Говорили и о государственной поддержке социально ориентированного бизнеса. В нашем регионе эта категория предпринимателей имеет возможность получить льготный микрозайм под 5% годовых.

В Курской области также проводится много мероприятий, направленных на поддержку именно социального бизнеса. В их ряду - всероссийский конкурс «Лучший социальный проект года». В 2017 году Центр функциональной реабилитации «АКВИЛА» стал победителем федерального этапа конкурса в номинации «Лучший социальный проект года в области физической культуры и массового спорта для лиц, нуждающихся в социальном сопровождении».

- Есть в регионе группа молодых бизнесменов, которые выдвигают интересные идеи, и мы помогаем их воплощать. Например, уже второй год в Курске проводится межрегиональный фестиваль раннего развития #От_нуля. Его инициаторами и организаторами стали социальные предприниматели Курска – руководители частных детских развивающих центров. Впервые фестиваль прошел в 2016 году и собрал участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Тольятти. Сейчас к нему присоединились Томск, Барнаул, Липецк, Воронеж и другие регионы, - рассказал Михаил Аксенов.

Свой опыт работы курские социальные бизнесмены презентовали на выставке, которая работала в рамках форума.