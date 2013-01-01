В Курской области открыли животноводческий комплекс на 6 тысяч голов КРС



В деревне Гнездилово Железногорского района Курской области группа компаний «АгроПромкомплектация» ввела в эксплуатацию крупнейший в регионе животноводческий комплекс «Троицкий». В проект вложено 3,4 млрд рублей. Запуск предприятия позволил создать более 110 рабочих мест.

Автоматизированный комплекс рассчитан на содержание 6 тыс. голов крупного рогатого скота высокопродуктивной голштино-фризской породы. Он включает производственные площадки по приемке, первичной переработке и хранению молока. Мощности предприятия рассчитаны на производство 90 тонн молока в сутки. Валовый объем составляет 30,3 тыс. тонн молока в год.

Содержание животных, включая организацию доения, питания, питья, навозоудаления, полностью автоматизировано. При кормлении используются два самоходных миксера-кормораздатчика. В процессе доения исключен контакт с воздухом. Кроме того, помещения оснащены системой автоматической вентиляции.

Коровник оборудован родильными отделениями и отделением для новорожденных телят, которые с первых дней начинают жить в индивидуальных домиках, что способствует формированию иммунитета.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев отметил высокий уровень технического обеспечения животноводческого комплекса «Троицкий»и рекомендовал руководству ГК «Агропромкомплектация» не останавливаться на достигнутом и построить в регионе комплекс по переработке молока.

Курская область, Центральный федеральный округ