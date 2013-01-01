В Курской области назвали лучший проект в сфере туризма



Конкурс проходил в рамках Курской Коренской ярмарки-2018 по двум номинациям: «Лучшее туристическое событие» и «Кулинарные традиции Курского края».

Лауреатами в номинации «Лучшее туристическое событие» из 20-ти районов лучшими стали: Большесолдатский район - народное гуляние «Левада»; Глушковский - гастрономический фестиваль «Гусиные бои и гусятина по-курски»; Горшеченский - фестиваль «Корова года»; Дмитриевский - фестиваль хлеба «Дмитриевский пекарь»; Щигровский - конно-спортивный праздник «Чемпионат сельских наездников»; город Льгов - «ЧАЙная ЗАВАРушка Льговского уезда».

В номинации «Кулинарные традиции Курского края» из 14 претендентов Гран-при отмечены: Золотухинский район - «Обед по-фетовски»; Поныровский - традиционное блюдо саян «Гарбузня с лепешками из пшенной муки»; Курчатовский - традиционное блюдо села Дроняево «Картофельная друнька».

Лауреатами конкурса также стали: Беловский район - «Беловский пирог»; Глушковский - «Гусятина по-курски»; Дмитриевский - «Квасное лето в Дмитриеве. Петраковский квас»; Конышевский - гастрономический фестиваль блинов «Курский блинный разгуляй – наелся блинов и гуляй!»; Курский район - пряник курский «Заповедный»; Курчатов - «Курчатовский пирог» (любимое блюдо И.В. Курчатова); Медвенский - «Сытый завтрак»; Пристенский - комплексный обед «Крестьянская услада»; Рыльский – «Запеченный бараний бок» (любимое блюдо князя Барятинского); Суджанский – «Суджанские вареники с дырочкой»; Тимский - квас на гуще «ПО-тимскому»; Фатежский - «Ржаной квас князей Мещерских»; Советский - «Гусь по-советски»; Льговский район - «Праздничный обед для Шамиля».

По итогам конкурса комитет по делам молодежи и туризму приступил к формированию регионального календаря событий и гастрономической карты Курской области.