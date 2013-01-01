В Курской области началось строительство производственно-логистического комплекса за 20 млрд рублей



В Касторенском районе Курской области заложили первый камень в основание крупного производственно-логистического комплекса ГК «Содружество». Инвестиции первой очереди составляют 20 млрд рублей, в том числе в строительство маслоэкстракционного завода, терминала сыпучих грузов и объектов инфраструктуры — 12 млрд рублей. Планируется создать до 450 новых рабочих мест.

Как отметил Денис Константинов, зам. председателя правления АО «Россельхозбанк», участвующего в кредитовании проекта, «мы рассчитываем, что будет строиться и вторая очередь, которая в итоге позволит проекту стать крупнейшим в России и одним из крупнейших в Европе».

Сейчас на земельном участке будущего предприятия завершены инженерно-геодезические и археологические работы.

Проектная мощность маслоэкстракционного завода — 1 млн тонн переработки маслосемян в год, прежде всего соевых бобов. Кроме того, новый маслоэкстракционный завод сможет перерабатывать подсолнечник и рапс. Предполагается, что соевое и подсолнечное масло увеличат экспорт продукции, производящейся в Курской области.

Курская область, Центральный федеральный округ