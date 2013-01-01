В Курской области начали строительство производственно-логистического комплекса за 12,2 млрд рублей



В Касторенском районе Курской области ООО «Курскагротерминал» начало строительство крупнейшего в регионе производственно-логистического комплекса, включающего маслоэкстракционный завод по глубокой переработке масличных культур мощностью 1 млн тонн в год. Объем инвестиций в проект, который предстоит реализовать до 2021 года, составит 12,2 млрд рублей.

Компания планирует ежегодно производить 85 тыс. тонн соевого масла и 300 тыс. тонн соевого шрота, а также 200 тыс. тонн подсолнечного масла и 200 тыс. тонн жмыха подсолнечника. В данный момент ведутся подготовительные работы к строительству предприятия, в т.ч. по проведению рекультивации земель сельхозназначения и геодезического контроля. К осени планируется завершить строительство участка железной дороги и на 70% запустить элеваторный комплекс, что позволит начать прием у местных аграриев сырья урожая 2020 года. Курская область, Центральный федеральный округ

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