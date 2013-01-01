В Курской области начали строительство крупнейшего в ЦФО логистического центра за 1,7 млрд рублей



В Курской области на территории индустриального парка «Юбилейный» начались работы по возведению одного из крупнейших в Центральном федеральном округе оптово-распределительных центров стоимостью около 1,7 млрд рублей. Компании-инвестору X5 Retail Group предоставлен в аренду земельный участок в 17 гектаров. С появлением логистического центра в регионе будет создано 700 новых рабочих мест.

Общая площадь складских помещений составит более 40 тыс. кв. метров. На сегодняшний день получены технические условия на технологическое присоединение к сетям газо- и электроснабжения. Строительно-монтажные работы на территории участка уже ведутся.

Кроме того, начинается процесс создания системы водоотведения как для нужд распределительного центра, так и для других резидентов индустриального парка. Ввод в эксплуатацию комплекса запланирован на март 2021 года.

Курская область, Центральный федеральный округ