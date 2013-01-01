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В Курской области на Курской АЭС-2 установили каркас шахты реактора и первое крупное оборудование

Май 7
Москва Центральный федеральный округ
В Курской области на Курской АЭС-2 установили каркас шахты реактора и первое крупное оборудование

В Курчатовском районе Курской области на втором энергоблоке строящейся Курской АЭС-2 в соответствии с запланированными сроками установили каркас шахты реактора, а также смонтировали первое оборудование отдела химических технологий во вспомогательном реакторном здании.
В центр энергоблока №2 установлен армоблок второго яруса будущей шахты реактора весом 70 тонн и диаметром около 12 метров. За полтора месяца специалисты установили конструкцию, которую изготовили в цехе армометаллоблоков, расположенном вблизи строительной площадки.

Кроме того, во вспомогательном реакторном здании смонтировано пять емкостей по 10 тонн каждая, которые стали первым крупногабаритным оборудованием одной из важнейших технологических систем энергоблока.

Емкости для системы отдела химических технологий установили на штатное место на высоте 4,8 метра. Они выполнены из армированного бетона и обшиты нержавеющей сталью. К помещениям, где установлены баки для накопления и временного хранения жидких отходов перед их переработкой, предъявляются особые требования безопасности.

Полностью шахта реактора должна быть смонтирована и забетонирована к 30 мая. В настоящее время на площадке сооружения Курской АЭС-2 в соответствии с утвержденными графиками ведутся работы по строительству 43 объектов с соблюдением противоэпидемических требований по безопасности персонала.

Курская область, Центральный федеральный округ



 
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