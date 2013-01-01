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В Курской области досрочно открыли реконструированный участок автодороги М-2 «Крым»

Дек 11
Москва Центральный федеральный округ
В Курской области досрочно открыли реконструированный участок автодороги М-2 «Крым»

На выезде из северной части Курска на 7 месяцев раньше запланированного срока открыли отремонтированный участок автодороги М-2 «Крым» с нулевого по четвертый километр. Дорога отвечает за транспортное сообщение с Москвой. Ежедневно по участку проезжает свыше 9 тыс. автомобилей. За счет расширения проезжей части с двух до четырех полос увеличилась пропускная способность трассы.
Протяженность отремонтированного участка – более 3,6 км. В результате проведенных работ усилена и расширена проезжая часть, укреплены обочины, установлено около 1,1 км барьерного ограждения, переустроены и смонтированы водопропускные трубы.

Для усиления безопасности движения установлено 133 дорожных знака и 7 автопавильонов, построены 3,7 км линий наружного электроосвещения, нанесена разметка.

Закончить ремонт участка планировалось в следующем году. Однако важный для региона объект сдали в эксплуатацию на семь месяцев раньше установленного графиком срока.

Курская область, Центральный федеральный округ



 
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