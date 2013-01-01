В Курской области досрочно открыли реконструированный участок автодороги М-2 «Крым»
Дек 11
На выезде из северной части Курска на 7 месяцев раньше запланированного срока открыли отремонтированный участок автодороги М-2 «Крым» с нулевого по четвертый километр. Дорога отвечает за транспортное сообщение с Москвой. Ежедневно по участку проезжает свыше 9 тыс. автомобилей. За счет расширения проезжей части с двух до четырех полос увеличилась пропускная способность трассы.
Протяженность отремонтированного участка – более 3,6 км. В результате проведенных работ усилена и расширена проезжая часть, укреплены обочины, установлено около 1,1 км барьерного ограждения, переустроены и смонтированы водопропускные трубы.
Для усиления безопасности движения установлено 133 дорожных знака и 7 автопавильонов, построены 3,7 км линий наружного электроосвещения, нанесена разметка.
Закончить ремонт участка планировалось в следующем году. Однако важный для региона объект сдали в эксплуатацию на семь месяцев раньше установленного графиком срока.
Курская область, Центральный федеральный округ
11 Дек 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
Москва:
|11 Дек:
|11 Дек:
|11 Дек:
Центральный федеральный округ:
|10 Дек:
|10 Дек:
|10 Дек:
РОССИЯ:
|10 Дек:
|10 Дек:
|10 Дек: