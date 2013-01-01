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В Курской области Агрохолдинг «Мираторг» строит крупнейшую в Европе мясохладобойню

Апр 1
Москва Центральный федеральный округ
В Курской области Агрохолдинг «Мираторг» строит крупнейшую в Европе мясохладобойню

Ведущий оператор мясного рынка России агрохолдинг «Мираторг» реализует в Курской области масштабный инвестпроект по удвоению свиноводческих мощностей, который позволит вывести регион в лидеры по производству свинины в России. В рамках проекта ведется строительство в Октябрьском районе Курской области крупнейшей в Европе роботизированной мясохладобойни мощностью 525 тыс. тонн в убойном весе в год.
На сегодняшний день возведение основных корпусов находится в активной фазе строго в соответствии с графиком строительства, сообщает пресс-служба АПХ «Мираторг». В настоящий момент на объекте реализуется строительство периферийных сооружений — резервуаров чистой воды, здания водоподготовки, энергоцентра, контрольно-пропускных пунктов, дезбарьеров и т.д. Начаты работы по устройству высоковольтной воздушной линии и монтажу системы холодоснабжения.

Запуск первых цехов мясохладобойни назначен на 2020 год. После выхода предприятия на полную мощность здесь планируется трудоустроить более 5 тыс. человек. Уже на стадии строительства агрохолдинг стремится обеспечить положительный эффект для экономики региона: значительная часть стройматериалов закупается у курских поставщиков, созданы новые рабочие места для местных жителей. До конца года планируется трудоустроить более 100 человек по ряду вакансий. На сегодняшний день предприятию требуются механики, инженеры, электромонтеры, операторы котельных и очистных сооружений, специалисты по планированию производства и др., сообщили в АПХ «Мираторг».

Курская область, Центральный федеральный округ



 
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