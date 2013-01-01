Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
14 ИЮН, 14:40 МСК
USD (ЦБ)    62,2511
EUR (ЦБ)    73,5621
Подпишись на рассылку КС
ИЗМИР

В Курской Коренской ярмарке-2018 участвуют делегации 43 регионов России и 32 стран

Июн 14
Курская область Центральный федеральный округ
В Курской Коренской ярмарке-2018 участвуют делегации 43 регионов России и 32 стран

Торжественное открытие межрегиональной оптово-розничной XVIII Курской Коренской ярмарки прошло в м. Свобода Золотухинского района, у ворот древнего мужского Рождества Пресвятой Богородицы монастыря «Коренная пустынь». Покойный патриарх Алексий называл его в числе трех главных православных святынь России.
В этом году ярмарка примечательна особенным юбилеем - ровно 400 лет назад прошел первый крестный ход православных верующих с чудотворной иконой Божией Матери «Знамение» Курской Коренной. Это историческое событие позволило родиться и расцвести самобытной Курской Коренской ярмарке, которая и в наши дни продолжает собирать гостей из российских регионов и зарубежных государств.

Открытие ярмарки предварял молебен-благословение с участием митрополита Курского и Рыльского Германа.

После выступления артистов областной филармонии, напомнившего о героическом прошлом курской земли, на сцену поднялись почетные гости – послы иностранных государств, руководители федеральных министерств и ведомств, регионов РФ, ближнего и дальнего зарубежья. К участникам и гостям ярмарки обратился губернатор Курской области Александр Михайлов.

Глава региона тепло приветствовал чрезвычайных и полномочных послов Молдовы, Эль-Сальвадора, Уганды, Бенина, Коста-Рики, Панамы, Румынии, партнеров по линии соглашений и побратимских договоров из Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Вьетнама, Германии, Молдовы, Сербии, представителей Анголы, Абхазии, Республики Гана, Индии, Казахстана, Словацкой Республики, Сербии, Словении, Шри-Ланки, а также Германии, Вьетнама, Украины, Донецкой и Луганской народных республик.

Коренская ярмарка известна сегодня далеко за пределами Курской области. Она стала более масштабной, значительно расширились география и количество ее участников.

- В современных условиях Курская Коренская ярмарка играет значимую роль в развитии торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, представляет собой эффективную платформу для конструктивного диалога представителей деловых кругов, органов государственной власти и экспертного сообщества, демонстрируя открытость для взаимодействия и сотрудничества, дает уникальную возможность «сверить часы», определить перспективы, повышает инвестиционную привлекательность региона, - отметил губернатор.

Подтверждение тому - итоги 2017 года, когда инвестиции в основной капитал превысили 100 млрд рублей, а внешнеторговый оборот – 1 млрд долларов с темпом роста - 114%. Хозяйствующие субъекты Курской области ведут внешнеторговую деятельность с 92 странами ближнего и дальнего зарубежья. Подписано более 80 протоколов, соглашений и договоров об установлении побратимских связей на муниципальном уровне, с районами и городами регионов ближнего и дальнего зарубежья. Это, безусловно, не предел.

Свою продукцию на ярмарку в этом году привезли бизнесмены из Абхазии, Германии, Индии, Италии, Китая, Ливана, Турции, Узбекистана. Среди постоянных и самых многочисленных - делегации Беларуси, Германии, Болгарии, Вьетнама, Молдовы, показывающие масштабные экспозиции. С ними у курян сложились надежные деловые и дружественные отношения.

- Курская область открыта для развития всех форм взаимодействия, расширения и укрепления связей с нашими традиционными и потенциальными партнерами. Желаю, чтобы пребывание на героической курской земле оставило у вас самые приятные впечатления, дало новый импульс развитию плодотворного сотрудничества, - обратился губернатор к гостям и участникам Коренской ярмарки.



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Курская область:
14 Июн:
14 Июн:
14 Июн:
Центральный федеральный округ:
14 Июн:
14 Июн:
14 Июн:
РОССИЯ:
14 Июн:
14 Июн:
14 Июн:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

«Коней на переправе не меняют». Почему Путин почти не изменил состав своей администрации

«Коней на переправе не меняют». Почему Путин почти не изменил состав своей администрации
Политика

В ожидании лучшего. Повысится ли благосостояние российских пенсионеров после пенсионной реформы

В ожидании лучшего. Повысится ли благосостояние российских пенсионеров после пенсионной реформы
Экономика 1

Триумф интеллекта. Что дало человечеству открытие фантастического квантового мира

Триумф интеллекта. Что дало человечеству открытие фантастического квантового мира
Наука и технологии

От дамасской стали до Чубайса. Смогут ли нанотехнологии перевернуть мир?

От дамасской стали до Чубайса. Смогут ли нанотехнологии перевернуть мир?
Наука и технологии

Узнай, страна

В Курске продолжается строительство важнейшего социального объекта – онкологического диспансера

В Курске продолжается строительство важнейшего социального объекта – онкологического диспансера

VII Среднерусский экономический форум-2018

VII Среднерусский экономический форум-2018

Новости компаний

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Новости СМИ

Новости дня

13:52 Дмитрий Медведев предложил повысить пенсионный возраст Дмитрий Медведев предложил повысить пенсионный возраст
«Конец прекрасной эпохи». Скончался режиссер Станислав Говорухин
«Конец прекрасной эпохи». Скончался режиссер Станислав Говорухин
13:47 Жители и гости Москвы смогут увидеть сближение Луны и Венеры Жители и гости Москвы смогут увидеть сближение Луны и Венеры
13:26 Жозе Моуринью заявил, что Россия должна победить Саудовскую Аравию на матче-открытии ЧМ-2018 Жозе Моуринью заявил, что Россия должна победить Саудовскую Аравию на матче-открытии ЧМ-2018

Узнай страна!

17:26 В Курске продолжается строительство важнейшего социального объекта – онкологического диспансера В Курске продолжается строительство важнейшего социального объекта – онкологического диспансера
Украина хочет обмануть МВФ, «Большая семерка» треть времени говорила о России и другие новости четверга
Украина хочет обмануть МВФ, «Большая семерка» треть времени говорила о России и другие новости четверга
11:05 В Калининграде открылся первый инклюзивный игровой парк c футбольным полем В Калининграде открылся первый инклюзивный игровой парк c футбольным полем
11:01 Слетать к соседям теперь могут жители Архангельской области и Республики Карелии Слетать к соседям теперь могут жители Архангельской области и Республики Карелии
10:59 Ленинградские мальчишки вывели на поле хорватских футболистов Ленинградские мальчишки вывели на поле хорватских футболистов
13 ИЮН, 17:06 Фонд развития моногородов проводит серию семинаров-конференций "Академия развития моногородов" Фонд развития моногородов проводит серию семинаров-конференций "Академия развития моногородов"
09 ИЮН, 16:28 Делегация Омской области приняла участие в монгольской выставке Делегация Омской области приняла участие в монгольской выставке
«Самый дорогой Чемпионат мира в истории». Почему россияне должны молиться о чуде
«Самый дорогой Чемпионат мира в истории». Почему россияне должны молиться о чуде
06 ИЮН, 20:45 Губернатор Александр Никитин встретился с депутатом Госдумы Геннадием Онищенко Губернатор Александр Никитин встретился с депутатом Госдумы Геннадием Онищенко
05 ИЮН, 13:33 Более 209 млн рублей планируется вложить в строительство детской поликлиники в городе Ливны Более 209 млн рублей планируется вложить в строительство детской поликлиники в городе Ливны

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter