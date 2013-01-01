В Курской Коренской ярмарке-2018 участвуют делегации 43 регионов России и 32 стран



Торжественное открытие межрегиональной оптово-розничной XVIII Курской Коренской ярмарки прошло в м. Свобода Золотухинского района, у ворот древнего мужского Рождества Пресвятой Богородицы монастыря «Коренная пустынь». Покойный патриарх Алексий называл его в числе трех главных православных святынь России.

В этом году ярмарка примечательна особенным юбилеем - ровно 400 лет назад прошел первый крестный ход православных верующих с чудотворной иконой Божией Матери «Знамение» Курской Коренной. Это историческое событие позволило родиться и расцвести самобытной Курской Коренской ярмарке, которая и в наши дни продолжает собирать гостей из российских регионов и зарубежных государств.

Открытие ярмарки предварял молебен-благословение с участием митрополита Курского и Рыльского Германа.

После выступления артистов областной филармонии, напомнившего о героическом прошлом курской земли, на сцену поднялись почетные гости – послы иностранных государств, руководители федеральных министерств и ведомств, регионов РФ, ближнего и дальнего зарубежья. К участникам и гостям ярмарки обратился губернатор Курской области Александр Михайлов.

Глава региона тепло приветствовал чрезвычайных и полномочных послов Молдовы, Эль-Сальвадора, Уганды, Бенина, Коста-Рики, Панамы, Румынии, партнеров по линии соглашений и побратимских договоров из Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Вьетнама, Германии, Молдовы, Сербии, представителей Анголы, Абхазии, Республики Гана, Индии, Казахстана, Словацкой Республики, Сербии, Словении, Шри-Ланки, а также Германии, Вьетнама, Украины, Донецкой и Луганской народных республик.

Коренская ярмарка известна сегодня далеко за пределами Курской области. Она стала более масштабной, значительно расширились география и количество ее участников.

- В современных условиях Курская Коренская ярмарка играет значимую роль в развитии торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, представляет собой эффективную платформу для конструктивного диалога представителей деловых кругов, органов государственной власти и экспертного сообщества, демонстрируя открытость для взаимодействия и сотрудничества, дает уникальную возможность «сверить часы», определить перспективы, повышает инвестиционную привлекательность региона, - отметил губернатор.

Подтверждение тому - итоги 2017 года, когда инвестиции в основной капитал превысили 100 млрд рублей, а внешнеторговый оборот – 1 млрд долларов с темпом роста - 114%. Хозяйствующие субъекты Курской области ведут внешнеторговую деятельность с 92 странами ближнего и дальнего зарубежья. Подписано более 80 протоколов, соглашений и договоров об установлении побратимских связей на муниципальном уровне, с районами и городами регионов ближнего и дальнего зарубежья. Это, безусловно, не предел.

Свою продукцию на ярмарку в этом году привезли бизнесмены из Абхазии, Германии, Индии, Италии, Китая, Ливана, Турции, Узбекистана. Среди постоянных и самых многочисленных - делегации Беларуси, Германии, Болгарии, Вьетнама, Молдовы, показывающие масштабные экспозиции. С ними у курян сложились надежные деловые и дружественные отношения.

- Курская область открыта для развития всех форм взаимодействия, расширения и укрепления связей с нашими традиционными и потенциальными партнерами. Желаю, чтобы пребывание на героической курской земле оставило у вас самые приятные впечатления, дало новый импульс развитию плодотворного сотрудничества, - обратился губернатор к гостям и участникам Коренской ярмарки.