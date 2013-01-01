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В Курске прошло выездное заседание сенаторов Совета Федерации

Ноя 20
Курская область Центральный федеральный округ
В Курске прошло выездное заседание сенаторов Совета Федерации

На площадке Курского государственного университета 19 ноября состоялось заседание прибывшей в Курск, Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля в РФ. В мероприятии принял участие врио губернатора Курской области Роман Старовойт.
Визит парламентариев в регион является очередным этапом последовательной работы Совета Федерации над подготовкой конкретных предложений по совершенствованию проекта федерального закона "О государственном и муниципальном контроле (надзоре) в Российской Федерации", принятого Госдумой в первом чтении 23 февраля 2018 года. Задачей данного законопроекта является сокращение административных издержек бизнеса, связанных с большим количеством проверок, например, когда государственные и муниципальные органы дублируют друг друга.

По мнению парламентариев это можно сделать за счет создания новой системы организации государственного контроля - прозрачной и понятной и внедрения риск-ориентированного подхода. Именно на это обратил внимание председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов. В частности, это касается объектов с массовым пребыванием людей.

- Проверки не должны ставить целью количество выписанных штрафов. Мы должны заранее все предусмотреть, иметь подготовленную законодательную инициативу, чтобы на таких объектах не возникало критических ситуаций. Этот подход уже внедряется, в том числе в Курской области. Одно из предложений, поступивших от курян к сенаторам в ходе совещания, как раз касалось усовершенствования законодательства в этой части.

Мониторинг различных направлений, в которых применяется государственный и муниципальный контроль, — строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, многодетные семьи, государственные и частные медицинские клиники, адаптивный спорт и доступная среда для маломобильных групп населения — поможет парламентариям более детально проанализировать ситуацию в регионе. Результатом такой работы по сбору, анализу и обобщению информации станет внесение поправок в федеральный закон.

— Это большая честь принимать на курской земле такую представительную комиссию. В настоящее время для нас такое мероприятие особенно актуально, поскольку нам нужны прорывные решения в соответствии с майским указом Президента России. Кроме того, стоят задачи и по разработке Стратегии развития области до 2030 года, - подчеркнул Роман Старовойт.

Как отметил глава региона, все замечания и вопросы со стороны членов Совета Федерации будут своевременно отработаны. При этом Роман Старовойт обратил внимание на то, что парламентарии, в целом, дали положительную оценку ситуации в Курской области.



 
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