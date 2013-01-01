В Курске продолжается строительство важнейшего социального объекта – онкологического диспансера
Эта третья и завершающая часть медицинского комплекса. Строители возводят два новых блока. Палатный, семиэтажный, рассчитан на 340 коек. А на четырех этажах хирургического корпуса разместятся реанимация, морфологическая лаборатория, стерилизационное отделение и 10 операционных залов. Пациенты смогут получать медицинскую помощь не хуже, чем в крупных федеральных и даже зарубежных центрах. В год здесь планируют проводить около 10 тысяч операций.
Как рассказали в комитете здравоохранения, в операционном корпусе степень готовности строительных работ составляет 75%. Уже выполнены отделочные работы помещений. Смонтированы система отопления, вентиляции, пожарной и охранной сигнализации. Проведен монтаж систем электроосвещения, установлено технологическое оборудование. Идет закупка и монтаж медицинского оборудования.
В палатном корпусе выполнено устройство монолитного каркаса здания с монтажом системы водоснабжения и вентиляции. Проведены внутренние отделочные работы.
Сдача в эксплуатацию областного онкологического диспансера как единого медицинского комплекса запланирована на 2019 год.
Напомним, что строительство третьей очереди онкологического центра стало возможным благодаря субсидиям в размере 478,4 млн рублей, выделенным из федерального бюджета. Из бюджета области на реализацию проекта предусмотрено 556,6 млн рублей.
14 Июн 2018, Комитет информации и печати Курской области / Курская область
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