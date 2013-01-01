В Курске подписан ряд крупных инвестиционных соглашений



Врио губернатора Курской области Роман Старовойт от лица администрации Курской области 5 декабря в ходе заседания Совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами поставил подпись под документами, которые станут стимулом для дальнейшего экономического развития Курской области.

В частности подписаны соглашения:

- с АО «Россельхозбанк» в области развития инвестиционной активности хозяйствующих субъектов в сфере промышленного производства;

- с Ассоциацией развития кластеров и технопарков России в области привлечения инвестиций в промышленность путем создания и развития на территории Курской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа;

- с ООО «Газпром газомоторное топливо» в области расширения использования природного газа в качестве моторного топлива на территории Курской области;

- с АО «Информационные системы Джет» в области развития и укрепления информационных и коммуникационных технологий, новейших знаний, решения задач по созданию высококачественных и надежных комплексов электронного оборудования, пригодного для использования на территории Курской области.

Кроме того, подписаны меморандумы о намерениях:

- с ООО АПК «Мираторг» по строительству завода по убою и переработке свиней, строительству свинокомплексов;

- с ООО «Курскагроактив» в области реализации инвестиционного проекта «Комплексный селекционный семеноводческий центр по производству и хранению семян сельскохозяйственных культур, включая сою на территории Курской области»;

- с ООО ГК «Продимекс» в области реализации инвестиционного проекта комплексной модернизации филиалов «Золотухино», «Любимовский», «Курсксагропром» со строительством завода по переработке мелассы на территории Курской области.