В Курске иностранные студенты получили дипломы врача
В этом году квалифицированными медиками стали 192 выпускника КГМУ из 16 стран: Индии, Малайзии, Нигерии, Шри-Ланки, Бразилии, Зимбабве, Казахстана, Узбекистана, Омана, Вьетнама, Мадагаскара, Намибии, Замбии, Ганы и Тайланда.
С приветственным словом к выпускникам обратился ректор КГМУ Виталий Лазаренко. Он поздравил выпускников и их родителей с получением дипломов врача, пожелал ответственно относиться к своей профессии, любить пациентов и учиться медицине всю свою жизнь.
Обращаясь к выпускникам, председатель комитета по развитию внешних связей администрации Курской области Светлана Дорош рассказала о поддержке, которую оказывает региональная власть медицинскому университету в развитии международного образовательного сотрудничества. Она пожелала молодым врачам достойно нести звание выпускника КГМУ.
Временный поверенный в делах Демократической социалистической республики Шри-Ланка в РФ господин Далмит Варуна поблагодарил университет и лично ректора за качественную подготовку медицинских кадров для зарубежных стран.
Выпускники, вспоминая интересные моменты своей студенческой жизни, очень тепло отзывались об университете, преподавателях, обещали всегда помнить свою Alma Mater.
19 Июн 2018, Комитет информации и печати Курской области / Курская область
Курская область:
|19 Июн:
|19 Июн:
|19 Июн:
Центральный федеральный округ:
|19 Июн:
|18 Июн:
|18 Июн:
РОССИЯ:
|19 Июн:
|18 Июн:
|18 Июн: