В Курске иностранные студенты получили дипломы врача



В этом году квалифицированными медиками стали 192 выпускника КГМУ из 16 стран: Индии, Малайзии, Нигерии, Шри-Ланки, Бразилии, Зимбабве, Казахстана, Узбекистана, Омана, Вьетнама, Мадагаскара, Намибии, Замбии, Ганы и Тайланда.

С приветственным словом к выпускникам обратился ректор КГМУ Виталий Лазаренко. Он поздравил выпускников и их родителей с получением дипломов врача, пожелал ответственно относиться к своей профессии, любить пациентов и учиться медицине всю свою жизнь.

Обращаясь к выпускникам, председатель комитета по развитию внешних связей администрации Курской области Светлана Дорош рассказала о поддержке, которую оказывает региональная власть медицинскому университету в развитии международного образовательного сотрудничества. Она пожелала молодым врачам достойно нести звание выпускника КГМУ.

Временный поверенный в делах Демократической социалистической республики Шри-Ланка в РФ господин Далмит Варуна поблагодарил университет и лично ректора за качественную подготовку медицинских кадров для зарубежных стран.

Выпускники, вспоминая интересные моменты своей студенческой жизни, очень тепло отзывались об университете, преподавателях, обещали всегда помнить свою Alma Mater.