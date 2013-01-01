В Курганской области заработало новое автоматизированное овощехранилище



В селе Митино Кетовского района Курганской области открылось новое овощехранилище емкостью 6500 тонн единовременного хранения. Инвестор проекта — крупнейший в регионе производитель овощей — ЗАО «Картофель». Объем инвестиций превысил 170 млн рублей.

Новое овощехранилище, предназначенное для хранения овощей, выращиваемых на полях ЗАО «Картофель», представляет собой одноэтажное здание холодильника с температурой хранения от 0 ºС до +4 ºС. Овощи располагаются в специальных контейнерах, а контейнеры — в штабелях.

В помещении создана оптимальная циркуляция воздуха, которая предотвращает скопление тепла. Овощехранилище оборудовано автоматизированной системой охлаждения. Автоматизированы и другие процессы, связанные с размещением, передвижением и длительным хранением овощей.

Курганская область, Уральский федеральный округ