В Курганской области пущен в эксплуатацию новый завод по выпуску труб в специальной изоляции



На территории Курганского индустриального парка заработало новое промышленное предприятие — «Курганский завод энергетических технологий». Проектная мощность — более 120 км труб в год. Инвестиции в проект составили 76 млн рублей. Создано 30 новых рабочих мест.

Завод будет производить стальные трубы различных диаметров в пенополиуретановой и пенополимерминеральной изоляции, а также фасонные изделия (соединительные детали для монтажа труб). Такая продукция пользуется высоким спросом у теплоснабжающих организаций и предприятий жилищно-коммунального хозяйства региона.

Общая площадь производственных помещений завода превышает 23 тысячи квадратных метров. Предприятие, ориентированное в основном на внутренний рынок Курганской области, создано на паритетной основе публичным акционерным обществом «Фортум» и акционерным обществом «Интертехэлектро». До конца 2019 года планируется выпустить около 23 тысяч погонных метров труб в специальной изоляции.

Курганская область, Уральский федеральный округ