В Курганской области импортозамещающий фармзавод приступает к производству противовирусных средств



В г. Кургане предприятие ООО «Велфарм», созданное по госпрограмме развития фармацевтической и медицинской промышленности, приступает к реализации проекта «Противодействие эпидемическим заболеваниям», направленного на разработку и выпуск препаратов для лечения вирусных заболеваний, в том числе коронавируса, а также заболеваний дыхательных путей.

В ближайшее время предприятие освоит производство высоковостребованных инъекционных препаратов диагностической группы для применения в центрах диагностики и в стационарах – рентгеноконтрастных средств (йоверсол, йогексол, йопровид). Препараты крайне важны для решения задачи ранней и точной диагностики заболеваний.

Большинство лекарственных средств, которые выпускаются на заводе и планируются к выпуску, включены в перечень жизненно важных лекарственных препаратов, производство которых должно быть обеспечено на территории Российской Федерации.

Производственные мощности завода, оснащенного пятью высокотехнологичными линиями, позволяют ежегодно выпускать 150 млн ампул и 100 млн упаковок таблеток и капсул.

Курганская область, Уральского федерального округ