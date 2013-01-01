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В Курганской области готовят к отправке в США первую серийную партию радиаторов охлаждения масла

Фев 27
Москва Центральный федеральный округ
В Курганской области готовят к отправке в США первую серийную партию радиаторов охлаждения масла

Шадринский автоагрегатный завод (ШААЗ) поставляет партию 3300 радиаторов Generac Power Systems - одному из ведущих мировых производителей генераторов и электростанций с большим спектром мощности.
В конце прошлого года разработанный на Щадринском заводе в соответствии с требованиями заказчика миниатюрный масляный радиатор для бытового резервного генератора весом всего 250 граммов успешно прошел испытания в США.

До сих пор «ШААЗ», который входит в российский машиностроительный комплекс УГМК, поставлял компании Generac Power Systems около тридцати теплообменников для промышленных генераторных установок с газовым и бензиновым двигателями. В 2018 году объем поставок составил 3,5 млн долларов.

«Мы уже более десяти лет сотрудничаем с Generac Power Systems, однако до настоящего времени номенклатура теплообменников, которые ШААЗ изготавливал для Generac, ограничивалась промышленными станциям. Но это только одна из линеек продукции американской компании, а ее наибольший сегмент составляют бытовые генераторные установки, которые есть практически в каждом американском доме. Поэтому выпуск и поставки маленького масляного радиатора, применяемого в бытовых генераторах, является для нас очень перспективным», - рассказал начальник отдела внешнеэкономических связей АО «ШААЗ» Андрей Кибанов.

Курганская область, Уральский федеральный округ



 
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