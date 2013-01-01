В Крыму запустили новый логокомплекс и роботизированную линию на пивобезалкогольном комбинате
Авг 7
В Симферополе (Республика Крым) на Пивобезалкогольном комбинате «Крым» состоялось открытие нового складского комплекса и запуск роботизированной линии розлива продукции, что позволило на четверть увеличить производственные мощности предприятия. Инвестиции в оба объекта составили 130 млн рублей. Все строительные работы выполнены крымскими подрядчиками.
Новый цех – это современный логистический комплекс, отвечающий необходимым технологическим стандартам. Общая площадь объекта составляет более 3,4 тыс. кв. метров и позволяет обеспечить грузооборот на уровне 885 тонн продукции в сутки или более 323 тыс. тонн в год.
Благодаря введению в эксплуатацию складского комплекса общая площадь хранения продукции комбината возросла на 25% (на 2800 паллетомест). Промышленный робот, установленный на линии розлива в кеги, также позволяет увеличить производительность предприятия.
По словам генерального директора АО «Пивобезалкогольный комбинат «Крым» Алексея Хмельницкого, «за последние четыре года в производство и новое оборудование инвестировали 1,2 млрд рублей».
ПБК «Крым» — крупнейший в Крыму производитель пива, квасов, безалкогольных напитков, минеральных и питьевых вод. В сутки предприятие выпускает до 1 млн бутылок готовой продукции, которая поставляется во все регионы России.
Республика Крым, Южный федеральный округ
7 Авг 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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