В Крыму запустили новый логокомплекс и роботизированную линию на пивобезалкогольном комбинате



В Симферополе (Республика Крым) на Пивобезалкогольном комбинате «Крым» состоялось открытие нового складского комплекса и запуск роботизированной линии розлива продукции, что позволило на четверть увеличить производственные мощности предприятия. Инвестиции в оба объекта составили 130 млн рублей. Все строительные работы выполнены крымскими подрядчиками.

Новый цех – это современный логистический комплекс, отвечающий необходимым технологическим стандартам. Общая площадь объекта составляет более 3,4 тыс. кв. метров и позволяет обеспечить грузооборот на уровне 885 тонн продукции в сутки или более 323 тыс. тонн в год.

Благодаря введению в эксплуатацию складского комплекса общая площадь хранения продукции комбината возросла на 25% (на 2800 паллетомест). Промышленный робот, установленный на линии розлива в кеги, также позволяет увеличить производительность предприятия.

По словам генерального директора АО «Пивобезалкогольный комбинат «Крым» Алексея Хмельницкого, «за последние четыре года в производство и новое оборудование инвестировали 1,2 млрд рублей».

ПБК «Крым» — крупнейший в Крыму производитель пива, квасов, безалкогольных напитков, минеральных и питьевых вод. В сутки предприятие выпускает до 1 млн бутылок готовой продукции, которая поставляется во все регионы России.

Республика Крым, Южный федеральный округ