В Крыму увеличился турпоток за время новогодних каникул



В Крыму за период новогодних каникул (с 28 декабря 2019 года по 12 января 2020 года) побывали около 210 тыс. туристов, что на 10 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличение турпотока в министерстве курортов и туризма Республики Крым объясняют запуском железнодорожного сообщения через Крымский мост.

В течение зимних праздников поезда перевезли более 11 тыс. пассажиров. Более 132 тыс. человек добрались в Крым автотранспортом через новый мост. Аэропорт «Симферополь» сохранил свой пассажиропоток на уровне прошлого года, обслужив более 100 тыс. пассажиров.

Большинство туристов выбрали для отдыха Южный берег Крыма (73%), западное побережье предпочли 12 %, восточное – 9%, Симферопольский и Бахчисарайский районы посетили по 6% гостей.

При этом Ялта стала по-настоящему новогодней столицей Крыма, куда устремилось большинство отдыхающих. Здесь в режиме нон-стоп прошло около 100 новогодних программ. Ялтинские гостиницы были заполнены практически полностью.

Республика Крым, Южный федеральный округ