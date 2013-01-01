В Крыму строят крупную морскую ферму по выращиванию мидий и устриц



В Евпаторийском районе Крыма ООО «Азово-Донская осетровая компания» (АЗДОК) создает мощности, которые на первом этапе обеспечат производство 300 тонн мидий и 1,5 миллионов штук устриц в год.

Еще в 2017 году компания получила право арендовать на 25 лет для производства мидий, устриц и рыб лососевых пород 108 гектаров Черного моря в месте соединения с озером Донузлав. Южное побережье Крыма с мягким климатом, чистым морем, пологими склонами и песчаными берегами идеально подходит для организации такого производства.

На данный момент инвестиции в проект составляют около 120 млн рублей, оформлены все документы, ведется строительство инженерных коммуникаций и административного корпуса.На следующем этапе, во втором квартале 2019 года, начнётся размещение оборудования для выращивания устриц и мидий в открытом море.

«Мы займем под это производство 91 морской гектар. На проектную мощность по мидиям (300 тонн в год) и поо устрицам (до 1,5 млн штук в год) выйдем через три года. И еще через два года увеличим мощности до 5,5 млн штук», — отметил генеральный директор ООО «Азово-Донская осетровая компания Иван Милованов.

Выращивание мидий и устриц — это часть большого проекта, в рамках которого будут развиваться и другие производства.

На оставшихся 17 га инвестор планирует в 25 морских садках растить рыбу лососевых пород - ежегодно около 2,2 тысячи тонн. Также планируется строительство собственного завода кормов мощностью 5 тыс. тонн в год. В производстве будут использоваться рыбная мука и рыбий жир российских поставщиков. Это позволит, с одной стороны, нивелировать риски, связанные со сторонними поставками кормов, а с другой — снизит себестоимость нашей товарной рыбы, сделает ее более привлекательной по цене и качеству, Вложения в собственную кормовую базу будут в несколько раз выше общих затрат в производство устриц, мидий и лососевых.

Республика Крым, Крымский федеральный округ