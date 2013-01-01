В Крыму сформировали эскадрилью из новейших вертолетов радиолокационного дозора Ка-31Р



В Крыму сформирована эскадрилья из новейших разведывательных вертолетов Ка-31Р модернизированного класса, полученных Черноморским флотом. Патрулирование морских границ с воздуха существенно упрощается: диапазон локаторов вертолета позволяет просматривать целиком акваторию Черного моря.

Самый засекреченный из современных отечественных вертолетов, Ка-31Р представляет собой летающую радиолокационную станцию, способную видеть любые цели на многокилометровых расстояниях, оставаясь при этом незаметной для противника.

Основная специфика вертолета — обнаружение и выдача целеуказаний по надводным целям (кораблям), а также обнаружение в воздухе воздушных целей (самолетов, летательных аппаратов), в т.ч. малоразмерных — крылатых ракет и т.п.

Аппаратура выдает радиолокационную картину высокой четкости и позволяет на большом удалении моментально распознавать любой объект на воде или в воздухе.

Республика Крым, Южный федеральный округ