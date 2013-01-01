В Крыму реконструировали один из важнейших производственных участков судостроительного завода «Море»



В г. Феодосия Республики Крым в рамках празднования шестой годовщины воссоединения Крыма с Россией состоялась церемония открытия после реконструкции одного из ключевых производственных участков судостроительного завода «Море». На сегодняшний день завершена модернизация термического участка, что позволит выполнять различные операции по воздействию на металлы для получения определенных качеств материала, а также обеспечит нужды основного и вспомогательного производств.

Участок термической обработки металла — один из важнейших в производственном цикле постройки кораблей. Все установленное оборудование — российского производства. АО Судостроительный завод «Море» — одно из ведущих предприятий на рынке судостроительной продукции. Завод специализируется на строительстве судов и кораблей с динамическими принципами поддержания: судов на подводных крыльях, на воздушной подушке, на воздушной каверне, глиссирующих, прогулочных яхт и катеров с корпусами из алюминиево-магниевых сплавов. Республика Крым, Южный федеральный округ

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