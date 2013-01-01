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Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

В Крыму расширяют плантации лаванды и розы для эфиромасличной отрасли

Фев 10
Москва Центральный федеральный округ
В Крыму расширяют плантации лаванды и розы для эфиромасличной отрасли

В Бахчисарайском районе Крыма создана Научно-производственная эфиромасличная ассоциация. Организация объединит аграриев и ученых для динамичного и эффективного развития крымской эфиромасличной отрасли. В ближайшие годы планируется довести площадь плантаций розы эфиромасличной до 500-600 гектаров и до 4 тыс. гектаров — лаванды узколистной.
В задачи новой организации входит получение новых современных сортов эфиромасличных культур, обеспечение качественным посадочным материалом предприятий отрасли, выход на новый технологический уровень уборочной техники и перерабатывающего оборудования.

Для Крыма эта сфера сельскохозяйственного производства очень эффективна и опирается на большой исторический опыт. Регион имеет все условия для выращивания эфиромасличных культур, прежде всего, благоприятный климат.

При этом в условиях дефицита воды выращивание эфиромасличных культур рекомендовано специалистами, так как эти растения не нуждаются в большом потреблении водных ресурсов.

Республика Крым, Южный федеральный округ



 
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