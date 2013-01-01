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Русский космос

В Крыму начали внедрять беспилотные технологии для оптимизации сельского хозяйства

Апр 2
Москва Центральный федеральный округ
В Крыму начали внедрять беспилотные технологии для оптимизации сельского хозяйства

В Симферополе Академия биоресурсов Крымского Федерального Университета им. В. И. Вернадского приобрела беспилотные комплексы ZALA 421-16Е2 производства компании ZALA AERO концерна «Калашников» для аэрофотосъемки сельскохозяйственных угодий.
Данная модель агродрона отличается небольшой массой – 7,5 кг и легкостью запуска. Радиус действия по передаче видеоинформации в сложных метеорологических условиях составляет не менее 30 км, при хорошей погоде – 50 км.

К преимуществам летательного аппарата относятся продолжительная длительность непрерывного полета (4 часа), а также высокая скорость (до 110 км/час). В комплект входит мультиспектральная камера, а также сдвоенный фотоаппарат.

Учебно-производственная база Академии биоресурсов включает около 3 тыс. га земли, где выращивают зерновые, виноградники, маслины и другие культуры.

С помощью данных, полученных спомощью беспилотных технологий, сотрудники университета планируют повысить урожайность культур, оптимизировать затраты на удобрения и средства защиты растений, определить территории, нуждающиеся в дополнительном орошении.

По данным аэрофотосъемки специалисты будут создавать ортофотопланы местности, строить трехмерные модели рельефа, создавать карты вегетационных индексов. Это позволит им оценить состояние почвы и растений, заложить основу адаптивного земледелия и цифрового сельского хозяйства в Крыму.

Республика Крым, Южный федеральный округ



 
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