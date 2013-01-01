В Крыму начали строительство двух скоростных судов для пассажирских перевозок



В Феодосии (Республика Крым) судостроительный завод «Море» приступил к постройке двух скоростных судов на подводных крыльях «Комета-120М». Завершение работ запланировано к началу сезона 2021 года. Одновременно планируется провести первый этап модернизации предприятия с ориентировочной сметой в 1 млрд рублей.

Судно длиной 35,2 метра, шириной 10,3 метра и водоизмещением 73 тонны берет на борт 120 пассажиров, экипаж составляет пять человек. Благодаря использованию подводных крыльев его скорость достигает 35 узлов (около 65 км/ч). Судно может находиться до восьми часов в режиме автономного плавания. Дальность хода «Кометы» в полном водоизмещении — 200 миль.

Феодосийский завод «Море» работает с 1938 года, с середины 1980-х годов строил десантные корабли амфибийного типа «Зубр», теплоходы «Ракета», «Восход», «Комета». Завод осуществляет полный цикл производства, включая проектно-конструкторские разработки.

Республика Крым, Южный федеральный округ