В Крыму начали строить крупный комплекс по инновационной переработке пищевой продукции



В Красногвардейском районе Республики Крым, на территории пищевого парка «Крымское золото», компания «ЛИО-продукт» приступила к строительству крупного перерабатывающего комплекса. Соглашение о реализации инвестпроекта было подписано в ходе V Ялтинского международного экономического форума. Объем инвестиций составит 1,5 млрд рублей, будет создано не менее 75 новых рабочих мест.

Строительство комплекса площадью 10 тыс. кв. метров будет завершено к 2021 году. Проектная мощность предприятия — 30 тыс. тонн продукции в год. Комплекс будет включать цех лиофилизации (высушивания) продуктов питания мощностью до пяти тонн в сутки, цех подготовки сырья, склад готовой продукции, лабораторию и испытательный центр. В качестве сырья планируют использовать исключительно сельхозпродукцию крымских аграриев.

Инновационная технология производства предусматривает дегидратацию (обезвоживание) продуктов при пониженном давлении и низких температурах, что позволяет сохранять все необходимые микроэлементы и витамины при длительных сроках хранения (до 3-5 лет) в герметичной упаковке.

«Это также позволяет избежать денатурации белков и сохранить в продукте все ароматические молекулы. Кроме того, энергозатраты на 30-40 процентов ниже, чем было бы при выпаривании воды. Это положительно влияет на себестоимость готового продукта. Такая технология — наше ноу-хау», - пояснил Артем Сухарев, заместитель гендиректора и совладелец ООО НПП «ВакЭТО», компании-разработчика основной технологии.

Высушенные и упакованные продукты (клубнику, яблоки, мороженое, креветку, рыбу, мясо птицы и т. д.) «ЛИО-продукт» планирует отправлять в российские розничные сети и на экспорт.

Республика Крым, Южный федеральный округ