В Крыму начали строить крупный комплекс по инновационной переработке пищевой продукции
В Красногвардейском районе Республики Крым, на территории пищевого парка «Крымское золото», компания «ЛИО-продукт» приступила к строительству крупного перерабатывающего комплекса. Соглашение о реализации инвестпроекта было подписано в ходе V Ялтинского международного экономического форума. Объем инвестиций составит 1,5 млрд рублей, будет создано не менее 75 новых рабочих мест.
Инновационная технология производства предусматривает дегидратацию (обезвоживание) продуктов при пониженном давлении и низких температурах, что позволяет сохранять все необходимые микроэлементы и витамины при длительных сроках хранения (до 3-5 лет) в герметичной упаковке.
«Это также позволяет избежать денатурации белков и сохранить в продукте все ароматические молекулы. Кроме того, энергозатраты на 30-40 процентов ниже, чем было бы при выпаривании воды. Это положительно влияет на себестоимость готового продукта. Такая технология — наше ноу-хау», - пояснил Артем Сухарев, заместитель гендиректора и совладелец ООО НПП «ВакЭТО», компании-разработчика основной технологии.
Высушенные и упакованные продукты (клубнику, яблоки, мороженое, креветку, рыбу, мясо птицы и т. д.) «ЛИО-продукт» планирует отправлять в российские розничные сети и на экспорт.
Республика Крым, Южный федеральный округ
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