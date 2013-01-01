В Крыму начали реализацию проекта создания инновационной сельскохозяйственной долины



В Крыму началась реализация проекта «Инновационной сельскохозяйственной долины», который включает на первом этапе пять направлений, над которыми уже работают ученые Крымского федерального университета (КФУ) и сельхозпредприятия, внедряющие их разработки. Проект включает цифровизацию аграрного производства, разработку ДНК-инсектицидов, выращивание оливковых садов в закрытом грунте и другие направления.

В сфере цифровизации агротехнологий специалисты КФУ работают вместе с учеными НИИ сельского хозяйства Крыма. Сейчас в университете монтируют 15 метеовышек, ранее установленных на экспериментальных полях вуза. Информация с них будет в реальном времени поступать по спутниковой связи для анализа показателей температуры, влажности, вероятности выпадения осадков на каждом конкретном участке поля и т.д.

Цифровизация агротехнологий позволит давать агрономам точный прогноз вегетации растений и рекомендации по карте полей. Далее по мере необходимости в работу включат беспилотные летательные аппараты для точечной обработки посевов нужными препаратами.

Ученые КФУ также работают над проектом технологии промышленного выпуска оливкового масла российского производства. Оливковые деревья хорошо растут в условиях субтропиков на южном берегу полуострова. Один сад решили заложить в защищенном грунте. Сейчас сооружают большую теплицу размером 1 га, в которой будут выращивать оливковые деревья, отрабатывать схему сбора урожая и дальнейшего получения масла.

Еще одним проектом в долине стало строительство биотехнологического комплекса для получения безвирусного посадочного материала винограда и плодовых деревьев. Сейчас создают лабораторию и модули диагностики, а также опытный участок закладки суперинтенсивного яблочного сада, где на 10 гектарах будут отрабатываться технологии.

Самой революционной инновацией стала разработка ДНК-инсектицидов, которые будут точечно воздействовать только на определенный вид вредителей, включая механизмы генной инженерии. За разработки в области ДНК-инсектицидов специалисты крымского университета получили три большие международные награды.

Все новые технологии пройдут тестирование в течение нескольких лет и затем станут доступны аграриям Крыма.

Республика Крым, Южный федеральный округ