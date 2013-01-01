В Крыму идет самая крупная закупка сельхозтехники для виноградарства за 125 лет истории «Массандры»



В Республике Крым ПАО «Массандра», одно из крупнейших предприятий России по выращиванию винограда и производству вин, в настоящее время осуществляет крупнейшую за свою историю закупку сельскохозяйственной техники на условиях лизинга. Инвестиции в приобретение 167 единиц техники составили более 220 млн рублей.

Приобретено более 40 тракторов сборки Ковровского электро-механического завода, 36 прицепных опрыскивателей, 9 навесных опрыскивателей (необходимы для работы на особо сложных горных участках). Кроме того, закуплено более 40 итальянский глубокорыхлителей, позволяющихт делать глубокое рыхление на сложных и разнообразных почвах «Массандры» на глубину до 60 см. Закуплено 11 испанских лозоизмельчителей: теперь дробление лозы происходит прямо в виноградниках, что существенно экономичней выгребания и более экологично.

По словам генерального директора объединения «Массандра» Янины Павленко, «предприятие остро нуждается в перевооружении парка сельхозтехники - износ тракторов и оборудования составляет более 90%, и достаточно высокие в последние годы показатели урожайности– это настоящий подвиг аграриев».

Поставки уже новой техники уже начались – на предприятие прибыли первые трактора и опрыскиватели. Остальная техника сейчас изготавливается на заводах специально для «Массандры».

Республика Крым, Южный федеральный округ