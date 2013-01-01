В Крыму досрочно открыли самую протяженную дорогу после капитального ремонта в рамках нацпроекта



В Крыму досрочно завершен капитальный ремонт дороги Саки — Орловка третьей технической категории. Трасса протяженностью около 42 км является самой протяженной из ремонтируемых в регионе по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги». Стоимость работ составила 766,4 млн рублей.

Ремонт дороги завершили на три недели раньше запланированного срока. Это самый крупный дорожный объект в Крыму в рамках нацпроекта в этом году. На дороге уложено 337 тыс. кв. метров асфальтобетона в два слоя: 8 и 5 сантиметров. Ширина проезжей части составила от 7 до 9 метров, ширина обочины с обеих сторон – от 2,5 до 3,75 метров.

Кроме того, оборудовано 18 остановочных павильонов, восстановлено 6 тыс. кв. метров тротуаров и установлено барьерное ограждение общей протяженностью 6 тыс. погонных метров. Завершаются работы по нанесению разметки и установке дорожных знаков.

Отремонтированная дорога пересекает Сакский, Симферопольский и Бахчисарайский районы до границы с Севастополем. Благодаря выполненным работам теперь на ней не будет возникать транспортных пробок.

Республика Крым, Южный федеральный округ