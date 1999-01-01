В Красноярском крае заработал первый в регионе оптово-распределительный центр



Компания "Сибагропромстрой" вложила около 1,5 млрд рублей в создание в Советском районе Красноярска "Агротерминала", на котором будут формироваться оптовые партии сельхозпродукции для дальнейшей поставки в торговые сети.

По словам губернатора Красноярского края Александра Усса, решение о создании такого оптово- распределительный центра, каких нет от Урала до Дальнего Востока, было принято в прошлом году на Красноярском экономическом форуме.

"Агротерминал" мощностью 50 тыс. тонн продукции на площади почти в 70 тыс. кв. метров построили менее чем за год. Здесь расположены мультитемпературные склады, погрузочные терминалы, а также комплекс оптово-розничной торговли. Оборудованы помещения для хранения свежих овощей и фруктов, а также производственный комплекс предпродажной подготовки продукции.

Красноярский край, Сибирский федеральный округ