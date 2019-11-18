В Красноярском крае стартует строительство самого северного моста через Енисей за 8,3 млрд рублей



В районе поселка Высокогорского в Красноярском крае строительство самого северного моста через Енисей начнется в 2020 году, а не в 2021 году, как планировалось ранее. На первый этап работ власти региона выделяют 100 млн рублей. Общий объем инвестиций в строительство моста и подходов к нему оценивается в 8,3 млрд рублей. Запуск моста позволит активизировать освоение ресурсов Ангаро-Енисейского экономического района, в т.ч. по добыче золота, заготовке древесины, разработке месторождения магнезита.

На первом этапе проекта стартуют подготовительные работы по обустройству временной инфраструктуры строительных площадок, завозу оборудования, размещению вахтовых поселков. Мост построят к 2023 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Объект также включен в комплексный инвестиционный план «Енисейская Сибирь», который объединяет 32 проекта с объемом инвестиций в 2 трлн рублей. Они будут реализованы на территории Красноярского края, Хакасии и Тувы.

Красноярский край, Сибирский федеральный округ