В Красноярском крае создано производство МОКС-топлива для ядерных реакторов на быстрых нейтронах



Первая серийная партия тепловыделяющих сборок на основе смешанного оксидного уран-плутониевого МОКС-топлива выпущена на площадке Горно-химического комбината (ФГУП «ГХК») в Железногорске.

Новое производство создано в рамках федеральной целевой программы «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010 – 2015 годов и на перспективу до 2020 года» в результате широкой отраслевой кооперации при координации и научном руководстве Топливной компании Росатома ТВЭЛ.

Базовая технология изготовления таблеточного МОКС-топлива методом смешения порошков с применением вихревого размола с последующим прессованием и спеканием таблеток разработана ВНИИНМ им. А.А. Бочвара.

Топливные таблетки изготавливают из смеси оксидов обедненного урана, накопленного на предприятиях «ТВЭЛ», а также оксидов плутония, выделенного в процессе переработки отработавшего ядерного топлива.

Старший вице-президент АО «ТВЭЛ» по научно-технической деятельности, технологии и качеству Константин Вергазов считает, что серийное производство МОКС-топлива для БН-800 – важный шаг для решения стратегической задачи по созданию замкнутого ядерного топливного цикла и двухкомпонентной атомной энергетики с реакторами на тепловых и быстрых нейтронах. Он отметил, что вовлечение в топливный цикл значительных запасов обедненного урана и наработанного в реакторах плутония позволит многократно расширить топливную базу атомной энергетики и сократить потребление природного урана.

В реакторах на тепловых нейтронах, составляющих основу современной атомной энергетики, используется лишь около 1% природного урана, а оставшиеся 99% направляются на временное хранение или утилизируются как радиоактивные отходы.

Новейшие реакторы на быстрых нейтронах, используя в качестве топлива смесь оксидов урана и плутония, нарабатывают плутоний в количестве, достаточном для того, чтобы обеспечения себя новым топливом и изготовить топливо для других реакторов. За счет рециклирования отработавшего топлива и изготовления новых ТВС с уран-плутониевой смесью объем энергии, который потенциально можно получить от природного урана, увеличивается приблизительно в сто раз.

В России реактор на быстрых нейтронах БН-800 установлен на четвертом энергоблоке Белоярской АЭС, промышленная эксплуатация которого началась в 2016 году.

Красноярский край,Сибирский федеральный округ