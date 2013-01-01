В Красноярском крае досрочно добыли более 1 млн тонн угля на разрезе Саяно-Партизанский



В Красноярском крае АО «Русский уголь» досрочно выполнило план 2019 года по добыче угля на разрезе Саяно-Партизанский, добыв около 1,1 млн тонн каменного энергетического угля, что на 10% превышает показатели прошлого года. Учитывая огромные запасы месторождения (более 1,5 млрд тонн угля), компания планирует в пятилетней перспективе увеличить производственные мощности до 3 млн тонн угля в год.

Благодаря современным технологиям предприятие осуществляет добычу открытым способом — более безопасным и надежным по сравнению с подземным. На сегодняшний день горная выработка составляет более 1 км в длину и около 50 метров в глубину.

На разрезе «Саяно-Партизанский» внедрена автотранспортная система разработки с применением технологического комплекса KOMATSU. Дробление вскрышных пород, представленное твердыми породами, производится с применением буровзрывных работ. В настоящее время компания реализует инвестиционную программу по обновлению парка техники разреза.

Красноярский край, Сибирский федеральный округ