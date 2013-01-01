В Красноярском крае биотехнологи удешевили производство разлагаемого биопластика



В Красноярском крае ученые Сибирского федерального университета (СФУ) разработали уникальную технологию синтеза природоподобных «зеленых» биопластиков. Полученная с ее помощью продукция превосходит зарубежные аналоги по доступности и качеству.

«Мы разработали по-настоящему эффективную и относительно недорогую технологию создания биопластиков на новом субстрате. Она успешно масштабирована в условиях уникального для России опытного производства в университете», — сообщила Татьяна Волова, профессор Сибирского федерального университета.

Помимо обычных полимеров и пластмасс, состоящих из различных углеводородов и почти не разлагающихся при попадании в природную среду, ученые создали биополимеры, используя продукты жизнедеятельности микроорганизмов. Эти соединения можно использовать в качестве биоразлагаемой замены пластика, а сами микробы в данном случае становятся «фабриками» для их производства. Как правило, ученые получают подобные биополимеры, наращивая массу микроорганизмов в питательной среде (на основе сахаров), а затем лишают их микроэлементов, необходимых для деления, и получают бактерии, заполненные будущей разлагаемой пластмассой. Суть новой методики позволяет использовать для синтеза биополимеров не дорогостоящие сахара, а относительно дешевый глицерин разной степени очистки.

Биоразлагаемые пластики сегодня применяются в основном в медицине. Исследователи надеются, что их технология удешевит производство биопластика и сделает его доступным для любой области промышленности.

Красноярский край Сибирский федеральный округ