В Красноярске запустили регулярный контейнерный поезд из Сибири в Китай



Транспортная группа FESCO запустила регулярный контейнерный поезд из Красноярска в Пекин через пограничный переход Гродеково (Приморский край) по международному транспортному коридору «Приморье-1». Грузопоток нового сервиса будет формировать, в основном, продукция несырьевого экспорта.

Первый состав из 62 сорокафутовых контейнеров с пиломатериалами из Красноярска прибыл 18 июня на станцию Суйфыньхэ (КНР). Из Красноярска поезд будет отправляться один раз в неделю. Общее время в пути следования составит 12 суток - по 6 суток по территории каждой страны.

В настоящее время FESCO работает на маршрутах через пограничный переход Гродеково / Суйфэньхэ, развивая интермодальные перевозки по международному транспортному коридору «Приморье-1». Путь, соединяющий северо-восточные провинции Китая с портами Дальнего Востока, обеспечивает кратчайший вариант для перевозки грузов между северными и южными провинциями Китая, а также Китаем и странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Транспортная группа FESCO - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. В управлении FESCO находятся 40 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет порядка 5 тыс. единиц. Флот Группы включает 21 транспортное судно.

Красноярский край, Сибирский федеральный округ