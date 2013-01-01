В Красноярске запустили регулярный контейнерный поезд из Сибири в Китай
Транспортная группа FESCO запустила регулярный контейнерный поезд из Красноярска в Пекин через пограничный переход Гродеково (Приморский край) по международному транспортному коридору «Приморье-1». Грузопоток нового сервиса будет формировать, в основном, продукция несырьевого экспорта.
В настоящее время FESCO работает на маршрутах через пограничный переход Гродеково / Суйфэньхэ, развивая интермодальные перевозки по международному транспортному коридору «Приморье-1». Путь, соединяющий северо-восточные провинции Китая с портами Дальнего Востока, обеспечивает кратчайший вариант для перевозки грузов между северными и южными провинциями Китая, а также Китаем и странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Транспортная группа FESCO - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. В управлении FESCO находятся 40 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет порядка 5 тыс. единиц. Флот Группы включает 21 транспортное судно.
Красноярский край, Сибирский федеральный округ
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