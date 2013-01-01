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Русский космос

В Красноярске ученые создали алгоритм определения параметров арктической почвы при помощи спутников

Мар 26
Москва Центральный федеральный округ
В Красноярске ученые создали алгоритм определения параметров арктической почвы при помощи спутников

Ученые Института физики имени Л.В. Киренского Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН создали модель для определения характеристик мерзлой арктической почвы при помощи спутниковых систем. Созданный программный комплекс позволит детально оценивать состояние Арктики, в т.ч. следить за реакцией льдов на изменение климата.
С помощью дистанционного зондирования со спутников ученые получили возможность изучать территории Арктики, анализировать причины экологических проблем с помощью созданного алгоритма.

Для построения модели специалисты использовали образцы почвы, собранные в арктической тундре полуострова Ямал. В процессе анализа выяснилось, что диэлектрические характеристики почвы в первую очередь зависят от количества находящейся в ней влаги.

Алгоритм построен на измерении комплексной диэлектрической проницаемости и разработан для талых и мерзлых минеральных почв. С его помощью можно отслеживать температуру, влажность и состояние поверхностной мерзлоты.

В дальнейшем исследователи планируют разработать программы для других климатических территорий и объединить все полученные алгоритмы в универсальную систему.

Красноярский край, Сибирский федеральный округ



 
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