В Красноярске ученые синтезировали новый реагент для добычи благородных металлов



Ученые Красноярского научного центра Сибирского Отделения РАН синтезировали реагент, который способен эффективно выделять благородные металлы из различных технологических смесей и легко их концентрировать. Новое соединение позволит быстрее и дешевле, чем аналоги, добывать серебро из руд, а также растворов при вторичной переработке ценного сырья.

Созданное вещество — дисульфид бисдитиофосфиновой кислоты — обладает свойством «захватывать» металл, в частности, серебро. Процесс разделения благородных металлов и примесей происходит во время взаимодействия двух фаз: водной с растворенными металлами и органической. После перемешивания нужный для извлечения металл связывается с реагентом и переходит в органическую фазу. Затем серебро или другой металл можно выделить из получившегося раствора в чистом виде.

Разделяющая способность серебра дисульфидом значительно выше, чем у широко известных коммерчески доступных экстрагентов. При этом процесс протекает очень быстро, в течение нескольких минут. В настоящее время сибирские ученые изучают возможность извлечения палладия из различных растворов с этим экстрагентом.

Красноярский край, Сибирский федеральный округ