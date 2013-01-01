Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
13 ЯНВ, 19:45 МСК
USD (ЦБ)    60,9474
EUR (ЦБ)    67,8162

13 ЯНВ, 19:45 МСК
USD (ЦБ)    60,9474
EUR (ЦБ)    67,8162

В Красноярске ученые синтезировали новый реагент для добычи благородных металлов

Янв 13
Москва Центральный федеральный округ
В Красноярске ученые синтезировали новый реагент для добычи благородных металлов

Ученые Красноярского научного центра Сибирского Отделения РАН синтезировали реагент, который способен эффективно выделять благородные металлы из различных технологических смесей и легко их концентрировать. Новое соединение позволит быстрее и дешевле, чем аналоги, добывать серебро из руд, а также растворов при вторичной переработке ценного сырья.
Созданное вещество — дисульфид бисдитиофосфиновой кислоты — обладает свойством «захватывать» металл, в частности, серебро. Процесс разделения благородных металлов и примесей происходит во время взаимодействия двух фаз: водной с растворенными металлами и органической. После перемешивания нужный для извлечения металл связывается с реагентом и переходит в органическую фазу. Затем серебро или другой металл можно выделить из получившегося раствора в чистом виде.

Разделяющая способность серебра дисульфидом значительно выше, чем у широко известных коммерчески доступных экстрагентов. При этом процесс протекает очень быстро, в течение нескольких минут. В настоящее время сибирские ученые изучают возможность извлечения палладия из различных растворов с этим экстрагентом.

Красноярский край, Сибирский федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
13 Янв:
13 Янв:
13 Янв:
Центральный федеральный округ:
13 Янв:
13 Янв:
13 Янв:
РОССИЯ:
10 Янв:
10 Янв:
10 Янв:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Россиян «сливают»? Британские офшоры начнут передавать России налоговые данные

Россиян «сливают»? Британские офшоры начнут передавать России налоговые данные
Экономика

Отставок министров и коррупционных скандалов. Чего ждут россияне от 2020 года

Отставок министров и коррупционных скандалов. Чего ждут россияне от 2020 года
Политика

«Рост тарифов был неизбежен». Почему в России подорожала мобильная связь

«Рост тарифов был неизбежен». Почему в России подорожала мобильная связь
Экономика

Поднимут рождаемость? Исследователи узнали демографические планы россиян на 2020 год

Поднимут рождаемость? Исследователи узнали демографические планы россиян на 2020 год
Исследования 1

Две иранских ракеты или взрыв двигателя? Что привело к гибели украинского Боинга

Две иранских ракеты или взрыв двигателя? Что привело к гибели украинского Боинга
События и факты

За тарифы ЖКХ выпишут штрафы. Как власти сдержат аппетиты коммунальщиков?

За тарифы ЖКХ выпишут штрафы. Как власти сдержат аппетиты коммунальщиков?
Экономика 1

Узнай, страна

В Красноярске ученые синтезировали новый реагент для добычи благородных металлов

В Красноярске ученые синтезировали новый реагент для добычи благородных металлов

В Крыму увеличился турпоток за время новогодних каникул

В Крыму увеличился турпоток за время новогодних каникул

В Чечне открыли самую длинную в мире искусственную горнолыжную трассу на всесезонном курорте

В Чечне открыли самую длинную в мире искусственную горнолыжную трассу на всесезонном курорте

В Калининградской области стартовало строительство завода белковых концентратов за 2,8 млрд рублей

В Калининградской области стартовало строительство завода белковых концентратов за 2,8 млрд рублей

Новости дня

19:42 Переговоры по Ливии завершились без подписания соглашения о перемирии Переговоры по Ливии завершились без подписания соглашения о перемирии
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
19:16 Дуб жениха: самый романтичный почтовый ящик Дуб жениха: самый романтичный почтовый ящик
19:02 Иран подаст в суд на Трампа из-за убийства Сулеймани Иран подаст в суд на Трампа из-за убийства Сулеймани
18:43 Медики рассказали, как выявить рак поджелудочной железы Медики рассказали, как выявить рак поджелудочной железы
17:39 Российских врачей освободят от ответственности за утрату лекарств Российских врачей освободят от ответственности за утрату лекарств
17:11 В НАТО рассказали о мерах по защите от российских ракет В НАТО рассказали о мерах по защите от российских ракет
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
16:32 Москва и Минск не смогли согласовать тарифы на транзит нефти Москва и Минск не смогли согласовать тарифы на транзит нефти

Узнай, страна!

16:25 В Красноярске ученые синтезировали новый реагент для добычи благородных металлов В Красноярске ученые синтезировали новый реагент для добычи благородных металлов
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
10 ЯНВ, 12:10 ТПП РФ готовит предложения по изменению методики определения государственной кадастровой оценки ТПП РФ готовит предложения по изменению методики определения государственной кадастровой оценки
08 ЯНВ, 00:20 ТОП-10 достижений - 2019: какие уникальные технологии разработали и внедрили в регионах России ТОП-10 достижений - 2019: какие уникальные технологии разработали и внедрили в регионах России
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter