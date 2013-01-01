В Красноярске создана первая российская установка для синтеза тонких термоэлектрических материалов



Ученые Института физики им. Л.В. Киренского Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН создали первую отечественную установку для получения прозрачных проводящих оксидных тонких пленок, которые способны преобразовывать тепловую энергию в электрическую. По своим характеристикам прибор не уступает зарубежным аналогам, а по стоимости — в несколько раз дешевле. Все элементы собранной установки произведены в России.

Красноярские физики создали установку для формирования оксидных наноструктурированных пленок с регулируемой толщиной. В разработанном аппарате применяется один из самых недорогих методов получения тонких пленок, основанный на центрифугировании.

В начале на основе полимера и наночастиц проводящих электричество оксидов формируются коллоидные растворы. Затем они дозировано подаются на подложку и раскручиваются. Скорость вращения при этом может достигать 8 тыс. оборотов в минуту, а время непрерывной работы — нескольких часов. Установив время и частоту вращения, можно контролировать толщину образующейся пленки.

В комплектующую часть входит встроенная инфракрасная печь, способная нагревать подложку до 200 градусов Цельсия. С ее помощью можно просушивать полученную пленку, не вынимая из установки. Это существенно уменьшает время производства. Установка имеет сенсорное управление, при помощи которого можно контролировать все этапы работы.

Полученные таким способом пленки могут применяться для создания прозрачных термоэлектрических преобразователей, газовых сенсоров, устройств оптоэлектроники и тонкопленочных структур для OLED-технологий.

Тонкопленочные термоэлектрические материалы — перспективный источник альтернативной энергии.

Красноярский край, Сибирский федеральный округ