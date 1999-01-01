В Краснодарском крае запустили новую технологию производства кофе



Модернизация производства на фабрике ООО «Нестле Кубань» в Тимашевском районе была проведена в рамках реализации соглашения, подписанного на Российском инвестиционном форуме в Сочи в 2018 году.

Объем инвестиций в обновление производства составил 1,5 млрд рублей. На кофейной фабрике, построенной в Краснодарском крае в 2005 году, установлено новейшее оборудование и внедрены более современные технологии.

По данным регионального министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, инвестиции в расширение и модернизацию фабрики «Нестле Кубань» будут продолжены – здесь планируется расширение очистных сооружений и выпуск новых продуктов.

На сегодняшний день «Нестле Кубань» – единственная кофейная фабрика в России и одна из крупнейших в Европе. Общий объем инвестиций, который был направлен на запуск и развитие кофейной фабрики в Краснодарском крае, составил более 11,5 млрд рублей.

Краснодарский край, Южный федеральный округ