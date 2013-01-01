В Краснодарском крае введена в эксплуатацию электроподстанция для 42-х социально значимых объектов



В г. Тихорецке Краснодарском крае введена в эксплуатацию новая подстанция «Манежная». Современная блочно-модульная подстанция ПС 35/6 кВ обеспечит электроэнергией более 11 тысяч потребителей и 42 социально-значимых объекта. Подстанция построена в рамках инвестпрограммы АО «НЭСК-электросети».

Строительство подстанции «Манежная» выполнено с применением самого передового оборудования и материалов. Вакуумные выключатели оснащены микропроцессорной релейной защитой, а также системой телемеханики и связи. Смонтированы силовые трансформаторы. Кроме того, введены в эксплуатацию две питающие кабельные линии 35 кВ от подстанции ПС 500 кВ «Тихорецк» до подстанции ПС 35/6 кВ «Манежная».

Новая подстанция не только обеспечит растущую потребность в электроэнергии потребителей города Тихорецка, но и позволит повысить надежность электроснабжения, перераспределить нагрузки от других питающих центров.

Краснодарский край, Южный федеральный округ