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В Краснодарском крае введена в эксплуатацию электроподстанция для 42-х социально значимых объектов

Ноя 25
Москва Центральный федеральный округ
В Краснодарском крае введена в эксплуатацию электроподстанция для 42-х социально значимых объектов

В г. Тихорецке Краснодарском крае введена в эксплуатацию новая подстанция «Манежная». Современная блочно-модульная подстанция ПС 35/6 кВ обеспечит электроэнергией более 11 тысяч потребителей и 42 социально-значимых объекта. Подстанция построена в рамках инвестпрограммы АО «НЭСК-электросети».
Строительство подстанции «Манежная» выполнено с применением самого передового оборудования и материалов. Вакуумные выключатели оснащены микропроцессорной релейной защитой, а также системой телемеханики и связи. Смонтированы силовые трансформаторы. Кроме того, введены в эксплуатацию две питающие кабельные линии 35 кВ от подстанции ПС 500 кВ «Тихорецк» до подстанции ПС 35/6 кВ «Манежная».

Новая подстанция не только обеспечит растущую потребность в электроэнергии потребителей города Тихорецка, но и позволит повысить надежность электроснабжения, перераспределить нагрузки от других питающих центров.

Краснодарский край, Южный федеральный округ



 
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