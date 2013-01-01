Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
26 МАР, 19:11 МСК
USD (ЦБ)    64,1683
EUR (ЦБ)    72,5808

26 МАР, 19:11 МСК
USD (ЦБ)    64,1683
EUR (ЦБ)    72,5808

В Краснодарском крае в военном технополисе «ЭРА» завершены испытания центра обработки данных

Мар 26
Москва Центральный федеральный округ
В Краснодарском крае в военном технополисе «ЭРА» завершены испытания центра обработки данных

Размещенный в здании площадью более 600 кв. метров ЦОД Информационно-телекоммуникационного центра позволит на новом качественном уровне проводить исследования в области информационных технологий в построенном под Анапой инновационном технополисе Минобороны России.
Работа всех информационных систем ЦОД построена на программном обеспечении российского производства Astra Linux. В настоящий момент запущен первый сегмент суперЭВМ, которую всего за два месяца создал Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина по заказу Минобороны РФ.

Сформированная Российским федеральным ядерным центром сеть по основным характеристикам не уступает лучшим зарубежным аналогам. Ее ключевой элемент – российская высокоскоростная коммуникационная сеть, объединяющая все вычислительные узлы в единый высокопроизводительный комплекс.

Зарегистрированные в качестве резидентов технополиса «ЭРА» предприятия оборонно-промышленного комплекса уже сделали заявки на применения ресурсов суперЭВМ в своей научной деятельности.

Деятельность военного инновационного технополиса «ЭРА» координирует Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны РФ.

Краснодарский край, Южный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
26 Мар:
26 Мар:
26 Мар:
Центральный федеральный округ:
26 Мар:
26 Мар:
26 Мар:
РОССИЯ:
25 Мар:
25 Мар:
25 Мар:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Научно-технический прогресс – всемирное благо или замедленная бомба под человечеством?

Научно-технический прогресс – всемирное благо или замедленная бомба под человечеством?
Наука и технологии 1

Реформа в строительной отрасли натолкнулась на пробелы в законодательстве

Реформа в строительной отрасли натолкнулась на пробелы в законодательстве
Интервью и комментарии

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться
Бизнес и психология 2

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить
Экономика 2

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией
Бизнес и психология

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию
Политика 7

Узнай, страна

ЯНАО и ХМАО возглавили рейтинг российских регионов по доступности ипотеки

ЯНАО и ХМАО возглавили рейтинг российских регионов по доступности ипотеки

В Ставрополе открыли новый корпус государственного аграрного университета

В Ставрополе открыли новый корпус государственного аграрного университета

В Челябинской области запустили производство нетканых материалов из вторсырья

В Челябинской области запустили производство нетканых материалов из вторсырья

В Краснодарском крае в военном технополисе «ЭРА» завершены испытания центра обработки данных

В Краснодарском крае в военном технополисе «ЭРА» завершены испытания центра обработки данных

Новости дня

18:44 Вулканические молнии могут подпитываться естественной радиоактивностью Земли Вулканические молнии могут подпитываться естественной радиоактивностью Земли
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
18:18 Нетаньяху предложил план по урегулированию сирийского конфликта Нетаньяху предложил план по урегулированию сирийского конфликта
17:55 Преподаватель из Барнаула прокомментировала свое увольнение Преподаватель из Барнаула прокомментировала свое увольнение
17:27 МИД РФ призывает США прекратить травить Венесуэлу санкциями МИД РФ призывает США прекратить травить Венесуэлу санкциями
16:47 Врачи в Башкирии посмеялись над отчетом директора о своих зарплатах Врачи в Башкирии посмеялись над отчетом директора о своих зарплатах
16:32 Названы регионы с самым высоким уровнем занятости Названы регионы с самым высоким уровнем занятости
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
15:48 ЦБ зарегистрировал новый банк впервые с 2015 года ЦБ зарегистрировал новый банк впервые с 2015 года

Узнай, страна!

17:57 ЯНАО и ХМАО возглавили рейтинг российских регионов по доступности ипотеки ЯНАО и ХМАО возглавили рейтинг российских регионов по доступности ипотеки
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
17:30 В Ставрополе открыли новый корпус государственного аграрного университета В Ставрополе открыли новый корпус государственного аграрного университета
16:53 В Челябинской области запустили производство нетканых материалов из вторсырья В Челябинской области запустили производство нетканых материалов из вторсырья
13:16 В Тамбове пройдет фестиваль-погружение «Тайны усадьбы» В Тамбове пройдет фестиваль-погружение «Тайны усадьбы»
21 МАР, 10:56 В Вологде состоялось заседание комитета по содействию внешнеэкономической деятельности В Вологде состоялось заседание комитета по содействию внешнеэкономической деятельности
21 МАР, 07:41 Омский рынок медицинского оборудования планирует экспансию в Казахстан Омский рынок медицинского оборудования планирует экспансию в Казахстан

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter