В Краснодарском крае в военном технополисе «ЭРА» завершены испытания центра обработки данных



Размещенный в здании площадью более 600 кв. метров ЦОД Информационно-телекоммуникационного центра позволит на новом качественном уровне проводить исследования в области информационных технологий в построенном под Анапой инновационном технополисе Минобороны России.

Работа всех информационных систем ЦОД построена на программном обеспечении российского производства Astra Linux. В настоящий момент запущен первый сегмент суперЭВМ, которую всего за два месяца создал Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина по заказу Минобороны РФ.

Сформированная Российским федеральным ядерным центром сеть по основным характеристикам не уступает лучшим зарубежным аналогам. Ее ключевой элемент – российская высокоскоростная коммуникационная сеть, объединяющая все вычислительные узлы в единый высокопроизводительный комплекс.

Зарегистрированные в качестве резидентов технополиса «ЭРА» предприятия оборонно-промышленного комплекса уже сделали заявки на применения ресурсов суперЭВМ в своей научной деятельности.

Деятельность военного инновационного технополиса «ЭРА» координирует Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны РФ.

Краснодарский край, Южный федеральный округ