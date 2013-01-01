В Краснодарском крае «Южный завод тяжелого станкостроения» начал поставки станков на Кубу



В Краснодаре на «Южном заводе тяжелого станкостроения» два двухсуппортных карусельных станка успешно прошли испытания, приняты комиссией и в настоящий момент проходят подготовку для отгрузки заказчику на Кубу. Многотонный груз отправится за океан морским путем из порта Новороссийска.

Современные станки предназначены для кубинского вагоноремонтного предприятия и изготовлены с учетом климатических особенностей страны.

По словам руководителя департамента промышленной политики Краснодарского края Ивана Куликова, кубанские станки не продавались на латиноамериканском рынке несколько десятков лет, хотя до этого они пользовались большим спросом.

В этом году «Южный завод тяжелого станкостроения» уже произвел и отгрузил 9 токарно-карусельных станков, в том числе на экспорт. Еще столько же находится в производстве.

На инвестиционном форуме в Сочи в 2019 году было подписано соглашение, в рамках которого в развитие предприятия будет вложено 3 млрд рублей. Сегодня здесь трудятся порядка 100 высококвалифицированных станкостроителей. Планируется создать еще 200 рабочих мест, в том числе для молодых специалистов.

Краснодарский край, Южный федеральный округ