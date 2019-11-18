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Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

В Краснодарском крае стартует строительство главной автомагистрали в Крым за 100 млрд рублей

Фев 25
Москва Центральный федеральный округ
В Краснодарском крае стартует строительство главной автомагистрали в Крым за 100 млрд рублей

В Краснодарском крае ФКУ Упрдор «Тамань» объявило конкурс на проектирование и строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста. На участок протяженностью 68 км из федерального бюджета будет выделено 59,2 млрд рублей. Определить подрядчика и приступить к работам планируется до конца марта. Стоимость всей трассы протяженностью 119 км, которая должна стать главной дорогой Краснодарского края, оценивается почти в 100 млрд рублей.
Капитальное строительство скоростной автомобильной дороги А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь планируется завершить к 2025 году. Реконструировать уже существующую магистраль было бы в несколько раз дороже, поэтому Минтранс принял решение о строительстве новой трассы.

Первый участок четырехполосной автодороги длиной 68,36 км категории 1Б пройдет от развязки Краснодар – Керчь и Новороссийск – Керчь в районе хутора Белый до развязки А-289. Расчетная скорость движения на участке составит 120 км в час. Участок планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году.

Проект направлен на создание единого скоростного транспортного коридора, связывающего федеральную трассу М-4 «Дон» с мостовым переходом через Керченский пролив и полуостровом Крым.

Краснодарский край, Южный федеральный округ



 
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