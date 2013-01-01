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Ушел из жизни наш друг, автор многих статей КС - Сергей Егорушкин. Помним. Скорбим.

В Краснодарском крае стартует новый проект строительства терминалов для зерна и масла в порту Тамань

Ноя 22
Москва Центральный федеральный округ
В Краснодарском крае стартует новый проект строительства терминалов для зерна и масла в порту Тамань

В Краснодарском крае будет реализован совместный проект группы «ВТБ» и ГК «Эфко» по созданию и эксплуатации инфраструктурных объектов в морском порту Тамань. Соглашение предусматривает строительство на отдельной территории на базе имеющихся мощностей «Эфко» глубоководного терминала по перевалке зерновых и шротов общей мощностью до 12,5 млн тонн, а также 3 млн тонн растительных масел в год.
Инвестиции в проект составят несколько десятков миллиардов рублей. По ранее опубликованным данным, «Эфко» оценивала стоимость строительства терминала на перевалке подсолнечного масла и шрота в Тамани мощностью 3,5 млн тонн в год в 10 млрд рублей.

Сейчас в Тамани зерно поступает на экспорт только через один зерновой терминальный комплекс мощностью 4 млн тонн в год.

Группа компаний «Эфко» входит в число крупнейших предприятий пищевой промышленности России, являясь одним из ведущих производителей растительного масла, майонеза, кетчупа, молочной и кисломолочной продукции под известными брендами.

Краснодарский край, Южный федеральный округ



 
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