В Краснодарском крае ввели в работу новый завод по производству строительных смесей на основе гипса



В Мостовском районе Краснодарского края запущен в работу новый завод по производству сухих строительных смесей с высоким содержанием гипса. Инвестиции в проект составили 160 млн рублей, создано около 50 рабочих мест.

В рамках проекта была проведена реконструкция уже существующих производственных помещений в пос. Мостовском, а также закупка и установка нового оборудования.

Производственная мощность предприятия – 96 тонн гипсовых вяжущих веществ в год. Сырье поступает из станицы Бесленеевской Мостовского района, где ведется разработка месторождения гипса.

В настоящее время на предприятии производится гипсовое вяжущее вещество, являющееся основой для строительных смесей. Производство собственно высокотехнологичной гипсовой смеси начнется с 2022 года.

Краснодарский край, Южный федеральный округ