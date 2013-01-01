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В Краснодарском крае реконструировали узловой центр энергопитания, увеличив его мощность почти втрое

Май 12
Москва Центральный федеральный округ
В Краснодарском крае реконструировали узловой центр энергопитания, увеличив его мощность почти втрое

В Краснодарском крае «Россети» полностью завершили модернизацию узлового центра питания Кубани – подстанции 220 кВ «Брюховецкая», обеспечивающей электроснабжение центральных территорий региона. Мощность энергообъекта увеличилась в 2,7 раза – до 250 МВА. Инвестиции в проект составили 600 млн рублей. В результате повышена надежность электроснабжения предприятий АПК и пищевой промышленности Кубани, созданы условия для подключения новых потребителей.
Подстанция является основным центром питания Брюховецкого, Тимашевского, Кореновского, Павловского районов Краснодарского края, где проживает около 300 тыс. человек и расположены крупные предприятия пищевой промышленности, в том числе кондитерский комбинат «Кубань» и Тимашевский молочный завод компании «Вимм-Билль-Данн».

В ходе работ на объекте установлено новое коммутационное и силовое оборудование, включая автотрансформатор на 125 МВА. Новый автотрансформатор произведен в России. Он установлен вместо двух силовых агрегатов суммарной мощностью 93 МВА.

Также на энергообъекте смонтированы 30 микропроцессорных панелей релейной защиты и противоаварийной автоматики, обеспечивающих надежную работу оборудования; построено новое здание подстанционного пункта управления.

Проект осуществлялся поэтапно с 2018 года без ограничений энергоснабжения потребителей.

Краснодарский край, Южный федеральный округ



 
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