В Краснодарском крае расширят один из крупнейших в России завод дизельных электростанций
В Краснодаре крупнейший на Юге России производитель дизель-генераторов - завод «Motor» группы компаний «Юг-Энерго» готов к расширению производства. Оборот завода в 2018 году составил 1,4 млрд рублей.
Здесь производят и небольшие генераторы для бытового использования, и мощные электростанции промышленного назначения, в том числе - стационарные электростанции, передвижные установки, генераторы с возможностью автономного использования, а также электростанции, оснащенные защитными кожухами и платформами для работы на открытом воздухе при любой погоде.
Сервисная служба завода оказывает услуги по установке электрооборудования и его обслуживанию.
По словам директора компании Дмитрия Кожеурова, в ближайшее время «Motor» собирается наращивать объемы выпускаемой продукции, докупить новые станки, запустить линию порошкового окрашивания.
Произведенное оборудование «Юг-Энерго» поставляет в различные регионы России и в страны СНГ. Компания сотрудничает с госкорпорацией «Росатом», «Роснефтью», «Газпромом», «Ростелекомом», «Лукойлом» и др.
Краснодарский край, Южный федеральный округ
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