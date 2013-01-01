В Краснодарском крае расширят один из крупнейших в России завод дизельных электростанций



В Краснодаре крупнейший на Юге России производитель дизель-генераторов - завод «Motor» группы компаний «Юг-Энерго» готов к расширению производства. Оборот завода в 2018 году составил 1,4 млрд рублей.

Предприятие, расположенное в промышленной зоне на площади около 1 га, производит дизельные генераторы и электростанции мощностью от 10 до 2500 кВт и напряжением 0,4, 6,3 и 11 кВ. Объем производства в настоящее время - около 1200 единиц продукции в год.

Здесь производят и небольшие генераторы для бытового использования, и мощные электростанции промышленного назначения, в том числе - стационарные электростанции, передвижные установки, генераторы с возможностью автономного использования, а также электростанции, оснащенные защитными кожухами и платформами для работы на открытом воздухе при любой погоде.

Сервисная служба завода оказывает услуги по установке электрооборудования и его обслуживанию.

По словам директора компании Дмитрия Кожеурова, в ближайшее время «Motor» собирается наращивать объемы выпускаемой продукции, докупить новые станки, запустить линию порошкового окрашивания.

Произведенное оборудование «Юг-Энерго» поставляет в различные регионы России и в страны СНГ. Компания сотрудничает с госкорпорацией «Росатом», «Роснефтью», «Газпромом», «Ростелекомом», «Лукойлом» и др.

Краснодарский край, Южный федеральный округ